الاحتلال يطلق النار على شاب قرب مستوطنة "أرئيل".. وإصابته بجراح حرجة

قالت مصادر عبرية، صباح اليوم الجمعة: "إنه تم إطلاق النار على شاب بزعم محاولته تنفيذ عملـــية طـــعن قرب مستوطنة أرائيل شمال الضفة الغربية".

وقالت مصادر محلية :"إنه تم استشهاد الشاب الذي أصيب برصاص الاحتلال قرب مستوطنة " أرئيل" شمال الضفة المحتلة"، فيما لم تؤكد النبأ حتى اللحظة المصادر الطبية.

وقال موقع 0404 العبري: "إنه تم إطلاق النار على فلسطيني بعدما حاول تنفيذ عملية طعن قرب مفرق جيتي".

وزعمت القناة الـ14 العبرية: "إن الشاب مصاب بجروح حرجة ونقل للعلاج".

وقالت القناة العبرية: "قوات الجيش بالتعاون مع الشاباك ينفذون عملية بحث لملاحقة سيارة على متنها شخصان أوصلا منفذ محاولة الطعن لمفرق جيتي".

من جانبه قال موقع حدشوت حموت العبري: "إن منفذ محاولة الطعن أصيب بجروح حرجة، وسيتم نقله خلال الأوقات القادمة إلى مستشفى "بيلينسون" بعدما أصيب بعيار ناري في بطنه".



