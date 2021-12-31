الأسير هشام أبو هواش يواصل إضرابه عن الطعام لليوم 137 على التوالي

يواصل الأسير هشام إسماعيل أبو هواش؛ اليوم الجمعة 31-12-2021، إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم 137 على التوالي؛ رفضًا لاعتقاله الإداري التعسفي.

وكان قد حذر الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين القائد زياد النخالة، أمس الخميس، أنه إذا استشهد الأسير أبو هواش سنعتبر ذلك عملية اغتيال قام بها العدو مع سبق الاصرار.

وهدد القائد النخالة، في بيان صحفي، أمس، أن الجهاد الاسلامي ستتعامل مع الأمر وفقا لمقتضيات التزامنا بالرد على أي عملية اغتيال.

يُشار إلى أن الأسير أبو هواش يعاني من وضع صحي خطير جدًا بينما يواصل إضرابه عن الطعام رغم قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بتجميد أمر اعتقاله الإداري.

ووفق هيئة الأسرى، فإن أبو هواش يعاني من وضع صحي خطير نتيجة إضرابه عن الطعام، وإن صحته تتراجع بشكل ملحوظ، وأصبح في دائرة الخطر الشديد، في ظل تحذيرات واضحة من قبل الأطباء بأنه قد يدخل في مرحلة حرجة في أي وقت.

وأكدت الهيئة، أن وزن الأسير أبو هواش تناقص بشكل كبير ووصل إلى نحو 40 كيلوغرمًا، ويعاني من حالة هزال عام وإإنهاك، ما انعكس على حالة أجهزته الداخلية التي تأذت بشكل كبير بفعل فقدانه للسوائل والفيتامينات الضرورية للجسم.