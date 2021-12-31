الدفاع الإيرانية تطلق بنجاح صاروخا حاملا للأقمار الاصطناعية
فلسطين اليوم - غزة
الساعة 08:03 ص
31 ديسمبر 2021
أكدت وزارة الدفاع الإيرانية، اليوم الجمعة، أنها أطلقت بنجاح صاروخا حاملا للأقمار الاصطناعية، لا علاقة لها بالأغراض العسكرية.
وأعلن المتحدث باسم قوة الفضاء الخارجي التابعة لوزارة الدفاع الإيرانية، أحمد حسيني، نجاح إطلاق الصاروخ الحامل للأقمار الاصطناعية “سيمرج”.
وقال حسيني :"إن الصاروخ حُمّل بثلاث شحنات من الأجهزة العلمية والبحثية".
وأضاف:" أن عملية إطلاق الصاروخ حققت كافة الأهداف العلمية والبحثية المستهدفة، وفقا للمهام الموكلة إلى هذا الصاروخ الناقل".
وتابع حسيني قائلاً :" إنه بعد امتلاك إيران لقدرة إطلاق الأقمار الاصطناعية عبر صاروخي “سفير” و”قاصد” الحاملين للأقمار الاصطناعية الصغيرة، تم اعتماد برنامج لتطوير النواقل بمديات أبعد، وعليه تم تبني مشروع تطوير حامل الأقمار “سيمرج”.
وأكدت إيرانية، أن هذه الأقمار الاصطناعية تجمع بيانات حول الطقس والكوارث الطبيعية والزراعة، لافتةً أن الأقمار الإيرانية لا علاقة لها بالأغراض العسكرية.
ويُشار إلى أنه تعارض كل من الولايات المتحدة و"إسرائيل" برنامج الأقمار الاصطناعية الإيراني، خوفا من استغلال إيران لهذه التكنولوجيا لتطوير صواريخ عسكرية بعيدة المدى.