أسعار العملات في فلسطين اليوم الجمعة 31-12-2021

شهدت اسعار العملات الأجنبية مقابل الشيكل الإسرائيلي في قطاع غزة اليوم الجمعة 31 ديسمبر2021 حالة من عدم الاستقرار في ظل استمرار تذبذب أسعار الدولار مقابل الشيكل.

يُشار إلى أنه يعاني الدولار الأمريكي في فلسطين من انخفاض قيمته بشكل مستمر في ظل استمرار قوة "الشيكل الإسرائيلي".

وجاءت أسعار صرف العملات في فسطين اليوم الجمعة، الموافق 31-12-2021 كما يلي:

الدولار الأمريكي مقابل الشيكل الإسرائيلي : 3.11 شيقل.

الدينار الأردني مقابل الشيكل الإسرائيلي : 4.38 شيقل.

الجينه المصري مقابل الشيكل الإسرائيلي: 0.198 شيقل.

الجنيه الاسترليني مقابل الشيكل الإسرائيلي: 4.19 شيقل.

اليورو الأوروبي مقابل الشيكل الإسرائيلي : 3.52