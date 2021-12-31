حالة الطقس: أمطار وحالة من عدم الاستقرار اليوم الجمعة

أفاد موقع طقس فلسطين، اليوم الجمعة 31-12-2021، بأن البلاد ستتأثر بحالة جوية غير مستقرة، مع اقتراب منخفض قادم من شمال مصر.

وقال الموقع: "إن أجواء باردة نسبياً ستسود معظم المناطق في فلسطين، مع احتمال تساقط زخات متفرقة من الأمطار في مناطق مختلفة من فلسطين، وخاصة في ساعات المساء والليل".

وأوضح أن الرياح ستكون جنوبية شرقية مع وجود ارتفاع في نسبة الغبار في الجو.

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وأشار الموقع إلى أن فلسطين ستبقى تحت تأثير الاضطرابات الجوية، مع أجواء باردة وتساقط لزخات الأمطار على مناطق متفرقة وعلى فترات.

ولفت إلى أنه ستسود أجواء باردة وخاصة في الجبال، وتبقى الفرصة مهيأة لتساقط الأمطار المتفرقة، والرياح متقلبة الاتجاه.

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يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة وتكون حول معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، وتكون الفرصة مهيأ لتساقط الأمطار في منالطق واسعة من شمال ووسط وحتى جنوب فلسطين، فيما تكون الرياح متقلبة الاتجاه وخفيفة إلى معتدلة السرعة.