الليرة التركية تواصل خسائرها لليوم الرابع على التوالي

واصلت الليرة التركية، تسجيل الخسائر، وتراجع سعر صرف الليرة بنسبة 5.6% إلى 13.41 ليرة لكل دولار، وفقا لوكالة "بلومبرج".

وكان البنك المركزي أكد أمس أنه سيعطي أولوية للتدابير التي تهدف إلى تشجيع المودعين على الادخار بالليرة خلال عام 2022 .

وعاودت الليرة التركية التراجع أمام الدولار بعد تعاف ملحوظ سجلته في الأيام السابقة بدعم من إطلاق آلية جديدة لحماية المودعين بالليرة التركية من تقلبات سعر الصرف.

وتتيح الأداة المالية التركية الجديدة للمودعين تحقيق نفس مستوى الأرباح المحتملة للمدخرات بالعملات الأجنبية عبر إبقاء الأصول بالليرة التركية.وكانت الليرة تراجعت لمستويات قياسية في وقت سابق بضغط من تخفيضات البنك المركزي المتتالية لأسعار الفائدة.

قوة الليرة

ويوم الجمعة الماضي، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لمجموعة من الخبراء الاقتصاديين والأكاديميين في إسطنبول إن قوة الليرة يجب ألا تخيف المصدرين ورجال الصناعة ، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.

وذكر في مقابلة متلفزة أن ودائع الليرة التركية الجديدة المحمية بالصرف الأجنبي قد وصلت إلى 23.8 مليار ليرة (2.24 مليار دولار) اعتبارا من اليوم".