اسعار الذهب في الجزائر اليوم الجمعة 31 ديسمبر 2021

ارتفعت أسعار الذهب في الجزائر اليوم الجمعة 31 ديسمبر 2021، رغم اضطراب "النفيس" عالميا إزاء ارتفاع عوائد السندات الأمريكية.

صعد سعر جرام الذهب عيار 24 في الجزائر في تعاملات ، ليسجل نحو 8115 دينارا (58.34 دولار)، مقابل 8034 دينارا (57.70 دولار) في ختام تعاملات أمس الأربعاء.

وزاد سعر جرام الذهب عيار 18 في الجزائر في ختام تعاملات اليوم الجمعة، ليصل إلى 6086 دينارا (43.76 دولار)، مقابل 6025 دينارا (43.27 دولار) عند إغلاق تعاملات أمس.

وعن أسعار الذهب الاقتصادي في الجزائر سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 4733 دينارا (34.03 دولار)، وسعر جرام الذهب عيار 12 سجل نحو 4057 دينارا (29.17 دولار).

وقفز سعر جرام الذهب عيار 21 في الجزائر اليوم (الأكثر تداولا في الأسواق) ليسجل نحو 7100 دينار (51.05 دولار)، مقابل 7029 دينارا (50.49 دولار) بنهاية تعاملات أمس.

وسجل سعر الأوقية (الأونصة) في الجزائر خلال تعاملات اليوم المسائية نحو 252316 دينارا (1814 دولارا)، وعن سعر الجنيه الذهب في الجزائر اليوم سجل نحو 56803 دنانير (408.40 دولار).