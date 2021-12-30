أسعار العملات مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 31-12-2021

تراجع متوسط سعر اليورو الأوروبي، مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 31 ديسمبر/ كانون الأول 2021، لدى البنوك، وشركات الصرافة.

وانخفض متوسط سعر اليورو الأوروبي، لدى البنك المركزي المصري، إلى نحو 17.68 جنيه للشراء، و 17.79 جنيه للبيع، مقابل نحو 17.74 جنيه للشراء، و 17.85 جنيه سجل متوسط سعر اليورو 17.71 جنيه للشراء، و 17.87 جنيه للبيع.

وجاء أعلى سعر لشراء اليورو عند 17.78 جنيه للشراء، في بنك الإستثمار العربي.

فيما جاء أعلى سعر لبيع اليورو عند 17.89 جنيه للشراء، في بنك الإستثمار العربي أيضا.

فيما سجل اليورو في بنكي الأهلي المصري، ومصر، نحو 17.63 جنيه للشراء، و 17.84 جنيه للبيع، وهو أقل سعر لليورو في مصر.

واستقر متوسط سعر الدولار لدى البنك المركزي المصري عند 15.66 جنيه للشراء، و 15.75 جنيه للبيع.

بينما انخفض متوسط سعر الجنيه الإسترليني، لدى المركزي المصري إلى نحو 21.02 جنيه للشراء، و 21.16 جنيه للبيع، مقابل نحو 21.06 جنيه للشراء، و21.20 جنيه للبيع، أمس.

واستقر متوسط سعر الريال السعودي، لدى البنك المركزي المصري، عند نحو 4.17 جنيه للشراء، و 4.19 جنيه للبيع.

فيما ظل متوسط سعر الدرهم الإماراتي، لدى البنك المركزي المصري، ثابتا عند نحو 4.26 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع.

بينما انخفض متوسط سعر الدينار الكويتي في المركزي المصري، إلى نحو 51.67 جنيه للشراء، و 52.12 جنيه للبيع، مقابل نحو 51.70 جنيه للشراء، و 52.15 جنيه للبيع، أمس.