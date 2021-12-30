تراجع أسعار الذهب في لبنان اليوم الجمعة 31 ديسمبر 2021

تراجعت أسعار الذهب في لبنان اليوم الجمعة 31 ديسمبر 2021، متأثرة بالانخفاض العالمي لـ"النفيس" على خلفية تشديد السياسات النقدية.

أسعار الذهب في لبنان اليوم

انخفض سعر جرام الذهب عيار 24 في لبنان خلال تعاملات اليوم، ليصل إلى 87,122 ألف ليرة ( 57.85 دولار).

وتراجع سعر جرام الذهب عيار 18 في لبنان اليوم، ليسجل نحو 65,342 ألف ليرة ( 43.38 دولار).

وعن أسعار الذهب الاقتصادي في لبنان، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 50,821 ألف ليرة (33.74 دولار).

في حين سجل سعر جرام الذهب في لبنان عيار 12 نحو 43,561 ألف ليرة ( 28.92 دولار).

سعر الذهب عيار 21 في لبنان

انخفض سعر جرام الذهب عيار 21 في لبنان، خلال تعاملات اليوم ، ليصل إلى76,233 ألف ليرة ( 50.62 دولار )

وسجل سعر الأوقية (الأونصة) في لبنان اليوم الجمعة نحو 2,709 مليون ليرة (1799 دولار)، فيما سجل سعر الجنيه الذهب في لبنان اليوم نحو 609,867 ألف ليرة (404.93 دولار).