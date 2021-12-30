طالع أسعار صرف العملات مقابل الدينار العراقي اليوم الجمعة 31 ديسمبر 2021

ارتفع متوسط سعر صرف الدولار، مقابل الدينار العراقي، اليوم الجمعة 31 ديسمبر/كانون الأول 2021، في البورصات، وشركات الصرافة.

سعر الدولار اليوم في صرافات العراق

ويختلف متوسط سعر الدولار في العراق، بين بورصة الكفاح (بورصة بغداد)، وبين باقي المحافظات، بهامش بضعة دنانير صعودا، أو هبوطا.

وسجل متوسط سعر الدولار مقابل الدينار العراقي، في شركات الصرافة بالعاصمة بغداد، نحو 1475 دينارا للشراء، و1482.50 دينار للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك المركزي العراقي

وعلى شاشة البنك المركزي في العراق سجل الدولار 1460 دينارا.

ويباع الدولار بهذا السعر للبنوك، التي تبيع بدورها الدولار للمواطنين بنحو 1470 دينارا لكل دولار.

سعر الدولار اليوم في بورصات العراق

وارتفع سعر صرف الدولار في بورصة الكفاح ببغداد، إلى نحو 1478.25 دينار، فيما سجل في بورصة الحارثية ببغداد، نحو 1478.50 دينار.

فيما سجل سعر صرف الدولار، في بورصات البصرة، والسليمانية، والنجف، نحو 1479 دينارا.

فيما زاد في بورصة أربيل (عاصمة إقليم كردستان العراق)، إلى نحو 1479.75 دينار.

كما صعد سعر صرف الدولار، في بورصة الموصل، إلى نحو 1479.5 دينار.

وانخفض متوسط سعر اليورو مقابل الدينار العراقي، في تعاملات اليوم، إلى نحو 1656.98 دينار للشراء، و1664.60 دينار للبيع.

فيما سجل متوسط سعر الجنيه الإسترليني، أمام الدينار العراقي اليوم، نحو 1973.93 دينار للشراء، و1987.98 دينار للبيع.

أسعار الريال والدرهم والدينار مقابل الدينار العراقي

وانخفض متوسط سعر صرف الريال السعودي، مقابل الدينار العراقي، إلى نحو 398.72 دينار للشراء، و390 دينارا للبيع.

وتراجع متوسط سعر الدرهم الإماراتي مقابل الدينار العراقي، إلى نحو 397.93 دينار للشراء، و399.06 دينار للبيع.

كما هبط متوسط سعر الدينار الكويتي مقابل الدينار العراقي، إلى نحو 4837.93 دينار للشراء، و4838.86 دينار للبيع.وأوضحت أن وزنه تناقص بشكل كبير ووصل إلى نحو 40 كيلوغرمًا، وحالة الهزال العام والإنهاك الذي يعاني منها، انعكاس لحالة أجهزته الداخلية التي تأذت بشكل كبير بفعل فقدانه للسوائل والفيتامينات الضرورية للجسم.