مصر.. "كوب شاي" يتسبب بغرق مركب وفقدان 6 صيادين

أفادت وسائل إعلام في مصر، الخميس، بإنقاذ 3 صيادين وفقدان 6 جراء غرق مركب شمالي البلاد قبل أيام؛ إثر انفجار موقد كان يستخدمه أحدهم لإعداد "كوب شاي".

ووفق صحيفة "الأهرام" (رسمية)، فإن "الحزن يخيم على أرجاء مدينة برج البرلس (بمحافظة كفر الشيخ)، بعد تعرض مركب صيد للغرق شرق دمياط، وكان على متنه 9 صيادين، تم إنقاذ 3 منهم، وما زال الـ6 في عداد المفقودين، وجار تكثيف البحث عنهم".

ونقلت عن أحمد عبده نصار، نقيب الصيادين في كفر الشيخ (ِشمال)، أن الحادث وقع "نتيجة تسريب غاز من أسطوانة بوتاجاز بالمركب أثناء قيام أحد الصيادين بعمل كوب شاي، مما أدى إلى تعرض المركب إلى الانفجار وغرقه على الفور منتصف ليل الاثنين".

وأفادت صحيفة "الشروق" (خاصة)، الخميس بأن "الأجهزة الأمنية والبحرية تكثف عمليات البحث عن المفقودين".

فيما قال أحمد الجمال، والد 4 أشقاء بين المفقودين، لصحيفة "الوطن" (خاصة)، الخميس، إنه ينتظر خبر رجوع أولاده الأربعة وزوج ابنته "أحياء أو أمواتا"، بعد أن خرجوا "بحثا عن لقمة العيش، لأنهم لا يمتهنون غير حرفة الصيد".

وأعرب عن صدمته إزاء فقد 5 أفراد من عائلته دفعة واحدة، مبديا أمله برجوعهم أو العثور عليهم.

والخميس، تصدر وسم بعنوان (#انقذوا_غريقي_البرلس) قائمة الأكثر تداولا على تويتر في مصر حتى الساعة 11:14 ت.غ، مدعما عمليات البحث عن المفقودين.

وتشتهر محافظات مصرية عديدة، منها بورسعيد ودمياط وكفر الشيخ شمالي البلاد، باحتراف العديد من أهلها لمهنة الصيد.