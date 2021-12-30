المحررة طقاطقة: تصريح القائد النخالة استشعار حقيقي بالخطر المحدق بالأسير أبو هواش

وصفت الأسيرة المحررة، و الناشطة في شؤون الأسرى، أمل طقاطقة تصريح الأمين العام القائد زياد النخالة بأنه استشعار حقيقي بالخطر المحدق بالأسير هشام أبو هواش، وهو أسلوب ضغط ناجع على الاحتلال، كون أن الاحتلال يدرك مدى جدية هذه التصريحات.

و أكدت طقاطقة بأن المقاومة تؤكد على أن أولى أولوياتها هي تحرير الأسرى من سجون الاحتلال وأن أي مساس بالأسرى يسبب لهم أي ضرر وأي ضغوطات، ستكون لهم بالمرصاد حتى لو اشتعلـت الحرب.

و لفتت الأسيرة المحررة طقاطقة الى أن المطلوب هو أن يكون الميدان ناشط بالفعاليات إسنادا للأسير أبو هواش، ولقرار المـقاومة بحماية الأسرى والوقوف إلى جانبهم.

و كان الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين القائد زياد النخالة، أنه إذا استشهد الأسير أبو هواش سنعتبر ذلك عملية اغتيال قام بها العدو مع سبق الاصرار.

وهدد القائد النخالة، في بيان صحفي، مساء اليوم الخميس، أن الجهاد الاسلامي ستتعامل مع الأمر وفقا لمقتضيات التزامنا بالرد على أي عملية اغتيال.

يشار إلى أن الأسير أبو هواش يعاني من وضع صحي خطير جدًا بينما يواصل إضرابه عن الطعام رغم قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بتجميد أمر اعتقاله الإداري.

ووفق هيئة الأسرى، فإن أبو هواش يعاني من وضع صحي خطير نتيجة إضرابه عن الطعام، وإن صحته تتراجع بشكل ملحوظ، وأصبح في دائرة الخطر الشديد، في ظل تحذيرات واضحة من قبل الأطباء بأنه قد يدخل في مرحلة حرجة في أي وقت.

وأوضحت أن وزنه تناقص بشكل كبير ووصل إلى نحو 40 كيلوغرمًا، وحالة الهزال العام والإنهاك الذي يعاني منها، انعكاس لحالة أجهزته الداخلية التي تأذت بشكل كبير بفعل فقدانه للسوائل والفيتامينات الضرورية للجسم.