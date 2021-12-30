إتحاد القوة البدنية بغزة ينظم بطولة المرحوم سلامة ابو عيشة غداً الجمعة

قال مسئول الدائرة الإعلامية باتحاد القوة البدنية الفلسطيني، إبراهيم المدهون، مساء اليوم الخميس،"إنه قرر الاتحاد الفلسطيني للقوة البدنية برئاسة المستشار كامل اليازجي إقامة بطولة المرحوم البطل سلامة أبو عيشة المركزية، غداً الجمعة في صالة الشهيد سعد صايل، الساعة الثالة والنصف.

وتمنى الاتحاد التوفيق لجميع الصالات و الأندية الرياضية و اللاعبين المشاركين في البطولة.

وكان قد أعلن الاتحاد في وقت سابق عن التحضير لهذه البطولة، معلناً أنه على الصالات و الأندية الرياضية المنضوية تحت مظلة الاتحاد التواصل مع الأمين العام للاتحاد البطل الفلسطيني طلعت العجلة بخصوص التسجيل للمشاركة في هذه البطولة.

ويُشار إلى أن البطل الفلسطيني سلامة أبو عيشة يُعد من أهم أعمدة الرياضة الفلسطينية، واتحاد القوة البدنية، بالإضافة لكونه من أعمدة ومؤسسي اتحاد كمال الأجسام الفلسطيني.