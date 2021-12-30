الرابطة الإسلامية تنظم لقاءً دينياً في إقليم خانيونس

نظمت الرابطة الإسلامية الإطار الطلابي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين " إقليم خانيونس"، اليوم الخميس، لقاءً دينياً تحت عنوان "نورك فينا".

وتخلل اللقاء الحديث عن سيرة المصطفى صل الله عليه وسلم، وصفاته الخَلقية والخُلقية، وعلاقته بصحابته وآل بيته والذين يؤمنون به من بعده.

واستشهدت الداعية أبو جزر، على ذلك بما ورد في السيرة النبوية عندما بكى النبي في زيارته لمقبرة شهداء أحد بكاءً شديدا فسأله الصحابة مابالك يارسول الله قال إني أشتاق لأحبابي قال الصحابة ومانحن بأحبابك يارسول الله! قال أنتم أصحابي أما أحبابي هم قوم آمنوا بي ولم يروني إنهم ببيت المقدس وأكناف بيت المقدس ".

وفي ختام اللقاء أوصت الداعية أبو جزر الحاضرات بالتحلي بالأخلاق الإسلامية التي دعا إليها المصطفى صلى الله عليه وسلم والإقتداء به وبسيرته العطرة.







