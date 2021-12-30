الأسير عيد عطايا من رام الله يتنسم عبير الحرية

أفادت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى، اليوم الخميس، أن ســلـطـات الاحتلال "الإسرائيلي" أفـرجـت عن الأسير عيد رضوان رمضان عطايا (22 عامًا) من بلدة كفر نعمة بمحافظة رام الله، وذلك بعد أن أنهى مدة محكوميته البالغة 13 شهرًا.

وأوضحت مهجة القدس أن قوات الاحتلال الصهيوني اعتقلت الأسير أبو عطايا بتاريخ 24/11/2020م، ووجهت له سطات الاحتلال تهمة القيام بإلقاء حجارة وزجاجات حارقة تجاه قوات الاحتلال، وهو ينتمي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين.

وتـقـدمت مهــجـة الــقـدس بالتهنـئـة القـلبية الـحـارة من الأسـيـر المـحـرر عيد عطايا وعائلته المجاهدة، بمناسبة تحرره، متمنيةً الإفراج العاجل عن جميع أسرانا وأســيراتنا من ســجون الاحتلال الصهيوني.

جدير بالذكر أن الأسير المحرر عيد عطايا ولد بتاريخ 25/04/1999م، وهو أعزب، وأفرج عنه من سجن "عوفر" الإسرائيلي.