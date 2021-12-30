سعر الذهب في لبنان اليوم الخميس 30 ديسمبر 2021، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الاخبارية، أسعار الذهب في لبنان والتي تراجعت في معاملات اليوم الخميس، متأثرة بالانخفاض العالمي لـ"النفيس" على خلفية تشديد السياسات النقدية.

سعر الذهب عيار 24 في لبنان

انخفض سعر جرام الذهب عيار 24 في لبنان خلال تعاملات اليوم، ليصل إلى 87,122 ألف ليرة ( 57.85 دولار).

سعر الذهب عيار 18 في لبنان

وتراجع سعر جرام الذهب عيار 18 في لبنان اليوم، ليسجل نحو 65,342 ألف ليرة ( 43.38 دولار).

سعر الذهب عيار 14 في لبنان

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 50,821 ألف ليرة (33.74 دولار).

سعر الذهب عيار 12 في لبنان

في حين سجل سعر جرام الذهب في لبنان عيار 12 نحو 43,561 ألف ليرة ( 28.92 دولار).

سعر الذهب عيار 21 في لبنان

انخفض سعر جرام الذهب عيار 21 في لبنان، ليصل إلى76,233 ألف ليرة ( 50.62 دولار ).

سعر الأوقية الذهب في لبنان

وسجل سعر الأوقية (الأونصة) في لبنان اليوم الخميس نحو 2,709 مليون ليرة (1799 دولار).

سعر الجنيه الذهب في لبنان

وسجل سعر الجنيه الذهب في لبنان اليوم نحو 609,867 ألف ليرة (404.93 دولار).