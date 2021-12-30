تردد طيور الجنة الجديد 2022 على نايل سات

نقدم لكم عبر وكالة فلسطين اليوم الإخبارية تردد قناة طيور الجنة للأطفال، وهو من الترددات التي لاقت عمليات بحث واسعة علي مواقع البحث العالمية وخاصة محرك البحث جوجل حول معرفة ما هو تردد طيور الجنة بيبي الجديد 2021.

تردد طيور الجنة الجديد 2022 على قمر نايل سات

قناة طيور الجنة

كان للقناة السبق في التوجه نحو محتوى هادف يخدم الطفل العربي، فهي أول قناة فضائية مخصصة للأطفال وكانت انطلاقتها الأولى في عام 2008م من مدينة عمان بالأردن أي أن عمر القناة نحو أحدى عشر عام، وتعود ملكية القناة إلى الملك خالد مقداد، وبعدها تم إنشاء عدة قنوات تابعة لها مثل طيور بيبي وطيور بيبي بالإنجليزية وكذلك قناة طيور بيبي باللغة التركية.

تردد طيور الجنة الجديد 2022 على قمر نايل سات

محتوى القناة

وقد تركز محتوى طيور الجنة حول كل ما يخدم الطفل من محتوى تربوي هادف سواء كانت أغاني أطفال أو برامج أو رسوم متحركة، وفي الحقيقة تفردت القناة بطريقة عرضها المميز للمحتوى الخاص بها حيث عملت على جذب الأطفال بدرجة غير عادية، بل أصبحت مجموعات الأطفال في الحضانات أو المدارس يتغنون طوال اليوم بأغنيها.

تردد طيور الجنة الجديد 2022 على قمر نايل سات

برامج القناة :-

برنامج فزورة مع الأمورة:- هذا البرنامج من أكثر البرامج المحببة لدى الأطفال حيث تمكنت الطفلة جنى من جذب قلوب الأطفال بطريقتها الشيقة والجذابة.

برنامج شمس لا تغيب:- يحاول هذا البرنامج غرس القيم والمبادئ لدى الأطفال وتقديم النصائح لهم عن طريق قصة طريفة ومسلية.

برنامج صوتك كنز:- يحاول هذا البرنامج تسليط الضوء على الموهبة الغنائية لدى الأطفال عن طريق عرض بعض المواهب الجذابة.

برنامج رياضة × رياضة:- عبارة عن برنامج رياضي يستهدف الأطفال من سن خمس سنوات حتى أربعة عشر عام، حيث يتم إقامة تنافس رياضي فيما بينهم.

تردد طيور الجنة الجديد 2022 على قمر نايل سات

التردد : 11632

استقطاب : عمودي

معدل ترميز : 27500