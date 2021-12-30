يقدم لكم موقع "فلسطين اليوم"، العديد من ترددات القنوات وخاصة القنوات الخاصة بالرياضة، وفي هذا المقال نقدم لكم تردد قناة الزمالك الجديد 2022 على القمر الصناعي نايل سات .

التردد الجديد لقناة الزمالك 2022 نايل سات

قناة الزمالك

وحققت القناة نسب مشاهدة عالية وقد تفوقت على العديد من القنوات الرياضية مما دفع البعض للحرص على ضبط تردد القناة والتي تمتاز بجودة عالية.

وتعد قناة الزمالك احدى القنوات المصرية الخاصة لمحبي ومشجعي نادي القلعة البيضاء، والتي أصبحت مشاهدة كافة البرامج والأخبار المتعلقة بالرياضة.

برامج قناة الزمالك:

- نهارك أبيض: يُقدم بواسطة مجموعة من المقدمين مثل نيرفانا العبد، والممثل والمذيع محمد طارق لإضافة إلى إنجي يحيى، ويتم عرضه من يوم السبت حتى الخميس من الساعة 12 ظهراً حتى الثانية مساءاً.

- برنامج “أخبارنا”: تجتمع فيه كلا من نيرة الأحمر وفرح على لتقديمه كل يوم من السادسة حتى السابعة والنصف مساءًا.

- “فن وهندسة”: المشرف على التقديم هو اللاعب أحمد عفيفي وذلك في يوم الاثنين والثلاثاء من 9 حتى 11 مساءاً.

- برنامج “التالتة يمين”: يُعرض من قبل حارس مرمى نادي الزمالك السابق عبد الواحد السيد، وذلك ابتداءً من يوم الأربعاء إلى الأحد من الساعة التاسعة إلى 10:45 مساء كل ليلة.

التردد الجديد لقناة الزمالك 2022 نايل سات

القمر الصناعي النايل سات:

- تردد القناة: 11449

- معامل تصحيح الخطأ: 5/6

- معدل الترميز: 27500

- معامل الاستقطاب: عمودي.

القمر الصناعي عرب سات:

- التردد: 12092

- معامل تصحيح الخطأ: 4/3

- معدل الترميز: 27500

- التشفير: مجاني.

القمر الصناعي يوتلسات:

- تردد القناة: 11595

- معامل الترميز: 27500

- معامل تصحيح الخطأ: 4/3