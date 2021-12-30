رئيسي: الولايات المتحدة تعيش حالة تراجع وتضعف يوما بعد يوم

قال الرئيسي الإيراني، إبراهيم رئيسي، خلال اتصال بين رئيسي ورئيس نيكاراغوا دانييل أورتيغا مساء أمس الأربعاء: "إن أمريكا تسير نحو الأفول وتهديداتها لا تؤثر في إرادة الشعوب" .
وأضاف رئيسي: "الشعب الإيراني لم ولن يتوقف عن التقدم رغم العقبات، "ونحن على ثقة من أن نيكاراغوا ستتغلب على التهديدات والعقوبات الأمريكية، لأن الولايات المتحدة تعيش حالة تراجع وتضعف يوما بعد يوم".
وتابع قائلاً:"يعتمد كلا البلدين على أصوات الشعب ودعمه، وقد وقفا دائما أمام اطماع الدول السلطوية".
وشدد كلا الرئيسان على الحاجة إلى تعزيز العلاقات الثنائية وتطويرها ومضاعفة التعاون الدولي لإرساء السلام والاستقرار في العالم.