رئيسي: الولايات المتحدة تعيش حالة تراجع وتضعف يوما بعد يوم

قال الرئيسي الإيراني، إبراهيم رئيسي، خلال اتصال بين رئيسي ورئيس نيكاراغوا دانييل أورتيغا مساء أمس الأربعاء: "إن أمريكا تسير نحو الأفول وتهديداتها لا تؤثر في إرادة الشعوب" .

قال الرئيسي الإيراني، إبراهيم رئيسي، خلال اتصال بين رئيسي ورئيس نيكاراغوا دانييل أورتيغا مساء أمس الأربعاء: "إن أمريكا تسير نحو الأفول وتهديداتها لا تؤثر في إرادة الشعوب" .