كورونا تغزو فريق برشلونة الإسباني

أعلن فريق برشلونة الإسباني، مساء اليوم الخميس، ثلاثة لاعبين من في صفوف فريقه أصيبوا بكورونا، ومنهم لاعب الوسطه فيليب كوتينيو، والمدافع سيرجينو ديست، والجناح عبد الصمد الزلزولي.

وأكد برشلونة في بيان له عبر حسابه على "تويتر"، "أن تحاليل الثلاثة لاعبين سيرجينو ديست وفيليب كوتينيو وعبد الصمد الزلزولي بشأن فيروس كورونا، جاءت إيجابية".



وقال الفريق : "الثلاثي يتمتع بصحة جيدة وخضع للعزل المنزلي، وأبلغ النادي الجهات المختصة".

وبشار إلى أنه بذلك ارتفع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا في صفوف الفريق الكتالوني إلى 10 لاعبين، حيث سبق أن أعلن برشلونة، أمس عن إصابة الثلاثي صامويل أومتيتي وجافي وعثمان ديمبلي.



وكان قبلهما قد أصيب بالفيروس أيضا الرباعي داني ألفيس، وكليمو لينجليه، وجوردي ألبا، وأليخاندرو بالدي.



ويستعد برشلونة لمواجهة ريال مايوركا، الأحد المقبل، مع استئناف الليغا ضمن منافسات الجولة 19 من المسابقة، ويحتل برشلونة المركز السابع بين فرق الدوري الإسباني برصيد 28 نقطة من 18 مباراة.