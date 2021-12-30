لليوم الثالث على التوالي .."كورونا" تسجل رقم قياسي في أعداد الإصابات

شخصت 3947 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في دولة الاحتلال، وذلك لليوم الثالث الذي يسجل فيه معدل قياسي بالإصابات، فيما لوحظ الارتفاع المتدرج بالحالات الخطيرة والإصابات التي بحاجة لرعاية طبية بالمستشفيات، بحسب ما أفادت وزارة الصحة في دولة الاحتلال، اليوم الخميس.

ومع التحذيرات من تفشي الفيروس ومضاعفة الإصابات بالمتحورة الجديدة "أوميكرون"، واصل معامل تناقل العدوى (R) الارتفاع ليبلغ 1.61، ورغم الانتشار الواسع للفيروس وتفشي المتحورة الجديدة، إلا أن الوفيات جراء كورونا تواصل الانخفاض.

ومقارنة بيومي الثلاثاء والإثنين، حيث بلغ المعدل اليومي للإصابات نحو 3 آلاف إصابة، بينما، أمس الأربعاء، أضيفت للمعدل اليومي 1000 إصابة جديدة، حيث يرجح أن 80% من الإصابات هي بالمتحورة الجديدة.

ومنذ منتصف الليل حتى التاسعة صباحا، سجلت 1059 إصابة جديدة بكورونا لترتفع الحالات النشطة إلى 20429 إصابة، وبذلك بلغ إجمالي إصابات كورونا، 1376923 إصابة، بينما العدد التراكمي لوفيات كورونا بلغ 8243 حالة وفاة، منذ الإعلان عن تفشي الفيروس في البلاد في آذار/مارس 2020.

وللأسبوع الثالث على التوالي تسجل معدلات قياسية بالإصابات، حيث شخصت خلال الأسبوع الأخير 16088 إصابة، بارتفاع بنسبة أكثر من 126%، بينها 61 إصابة خطيرة بارتفاع بأكثر من 90% ، فيما لوحظ الانخفاض والتراجع بوفيات كورونا بنسبة 63% تقريبا، مع تسجيل 3 وفيات خلال الأسبوع الماضي.

ومع الارتفاع بالإصابات والعدوى، لوحظ الارتفاع المتدرج بالإصابات التي بحاجة لرعاية طبية، حيث يرقد في مستشفيات الاحتلال، 151 مصابا، بينهم 94 مصابا بحالة خطيرة، فيما تم ربط 38 مصابا بأجهزة التنفس الاصطناعي.

وفي ظل المنحى الوبائي التصاعدي، كثفت وزارة الصحة بالتعاون مع صناديق المرضى ومراكز الفحص المتنقلة، من الفحوصات لاكتشاف كورونا، حيث تم خلال الـ24 ساعة الماضي، أخذ 137 ألف عينة مخبرية لاكتشاف كورونا، أظهرت النتائج أن 2.9% منها موجبة.

ومع الارتفاع بالفحوصات الموجبة، حثت وزارة الصحة في دولة الاحتلال على الحصول على جرعات التطعيم المعززة، وكذلك تطعيم الأطفال من جيل 5 سنوات إلى 11 عاما، حيث يوجد أكثر من مليون ونصف المليون طفل من هذه الفئة العمرية دون تطعيم.