عقب لقاء عباس غانتس: مخابرات السلطة تصعد من استهداف كوادر الجهاد في الضفة



في إطار تبادل الأدوار مع قوات الاحتلال، وإثبات حسن نوايا عقب اللقاءات المسيئة لتاريخ شعبنا وقضيتنا، يقوم جهاز المخابرات في السلطة بإرسال بلاغات استدعاء بحق كوادر حركة الجهاد الإسلامي في مدينة "دورا" جنوب محافظة الخليل المحتلة.

فقد ذكر مصدر خاص، أن جهاز المخابرات أرسل بلاغ استدعاء بحق المحرر محمود العقيلي (25 عاماً) عقب إلقائه كلمة في الوقفة التضامنية مع الأسير البطل هشام أبو هواش المضرب عن الطعام لليوم الـ(136)، وهو شقيق المحررين طارق ونضال العقيلي من قرية "أبو العسجا" في دورا بالخليل.

كما استدعى الجهاز كلاً من المحرر محمود عبد الحليم تلاحمة (30 عاماً)، وهو نجل القيادي المحرر عبد الحليم تلاحمة، وشقيق الشهيد المجاهد ضياء تلاحمة، والأسير المحرر عمر تلاحمة.

واستدعى المحرر عصام حسين مشارقة، نجل القيادي الأستاذ حسين مشارقة أحد مبعدي مرج الزهور من مدينة "دورا" جنوب الخليل.

وهدد الجهاز العديد من كوادر ومحرري حركة الجهاد الإسلامي بإرسال بلاغات استدعاء لاحقاً.

وتواصل أجهزة أمن السلطة حملتها المسعورة بالاعتقال والتحقيق والاستدعاء بحق كوادر وقيادات حركة الجهاد الإسلامي في مدن الضفة المحتلة.

وكانت حركة الجهاد الإسلامي قد طالبت في أكثر من مناسبة بضرورة وقف هذه السياسة التي تستهدف أبناء شعبنا ومقاومتنا، ولا تصب إلا في خدمة الاحتلال، خاصة أن قوات الاحتلال تقوم باعتقالهم فور الإفراج عنهم من سجون السلطة.