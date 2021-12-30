نتنياهو يُتلف ملفات هامة قبل المغادرة

كشفت صحيفة هآرتس العبرية الليلة الماضية النقاب عن قيام سكرتير الحكومة السابقة بإتلاف مجموعة من الوثائق والملفات تتعلق بنتنياهو.

ووفقاً للقناة العبرية، أقرّ سكرتير الحكومة الإسرائيلية السابقة، تساحي برافيرمان، أنه أتلف وثائق كانت محفوظة في مكتب رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، عند تشكيل الحكومة الجديدة.

ويقول برافيرمان في التسجيل الصوتي "قبل أن أغادر، أخرجت من الخزنة عدّة وثائق كانت فيها وأعطيتها لنائبتي. وقلت لها مزقيها الآن. ومزقتها، وبهذا انتهى الأمر واكتمل".

وسبق أن نفى نتنياهو هذا الأمر من قبل، ووصفه بالكذب. إلا أن اعتراف برافيرمان تتوافق مع شهادات موظفين آخرين في مكتب نتنياهو الذين أشاروا إلى إتلاف وثائق قبل أن يخلي نتنياهو مكانه لنفتالي بينيت.