سعر جرام الذهب في فلسطين اليوم الخميس

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 09:10 ص
30 ديسمبر 2021
أسعار الذهب في فلسطين اليوم
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تشهد أسعار الذهب في فلسطين اليوم الخميس 30/12/2021، ارتفاع طفيف مع استمرار انخفاض الدولار الأمريكي في سوق التعاملات الصباحية.

ونقدم لكم في وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، أسعار معدن الذهب اليوم في فلسطين بالعملة الرسمية الشيكل وأيضاً الدولار الأمريكي، وأسعار المعدن بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) في فلسطين.

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في فلسطين بالشيكل

الوحدة  شيكل   دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24 180.29 شيكل $57.85

سعر الذهب عيار 22   165.26 شيكل $53.03

اسعار الذهب عيار 21 157.75 شيكل $50.62

اسعار الذهب عيار 18 135.22 شيكل $43.38

سعر الذهب عيار 14   105.17 شيكل $33.74

سعر الذهب عيار 12   90.14 شيكل  $28.92

اسعار أوقية الذهب      5,607 شيكل  $1,799

اسعار جنيه الذهب      1,262 شيكل  $404.93

اسعار كيلو الذهب      180,285 شيكل       $57,846

متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في فلسطين بعملة شيكل

اليوم    عيار 24       عيار 21       عيار 18       عيار 14       عيار 12

29 ديسمبر     181.12       158.48       135.84       105.65       90.56

28 ديسمبر     180.25       157.72       135.19       105.15       90.13

27 ديسمبر     181.49       158.81       136.12       105.87       90.75

26 ديسمبر     183.45       160.53       137.59       107.01       91.73

25 ديسمبر     183.45       160.53       137.59       107.02       91.73

24 ديسمبر     183.45       160.53       137.59       107.02       91.73

23 ديسمبر     183.18       160.28       137.39       106.85       91.59

22 ديسمبر     183.87       160.89       137.91       107.26       91.94

21 ديسمبر     182.11       159.35       136.59       106.23       91.06

20 ديسمبر     182.55       159.73       136.91       106.49       91.27

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