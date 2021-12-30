تفاصيل : منخفض جوي قادم من مصر وأمطار غزيرة غدا وبداية عام 2022

توقع الراصد الجوي قصي حلايقة اليوم الخميس 30/12/2021 ، ان منخفض جوي يضرب الاراضي الفلسطينية قادم من مصر مجدداً غدا الجمعة ويمتد ليوم السبت بداية العام الجديد 2022حيث تتساقط الامطار على فترات في مناطق واسعة .

وقال حلايقة خلال تصريحات خاصة ان لا تغير يذكر على درجات الحرارة اليوم وتكون السماء غائمة جزئياً الى غائمة، وفي ساعات المساء والليل تنخفض الحرارة بشكل إضافي مع فرصة ضعيفة لهطول زخات محلية في بعض المناطق بإذن الله، وتكون الرياح جنوبية شرقية وتنشط فوق الجبال.

الجمعة يتأثر البلاد بأحوال جوية غير مستقرة مع اقتراب منخفض جوي من شمال مصر، وتسود أجواء باردة نسبياً في معظم المناطق، كما يحتمل تساقط زخات متفرقة من الأمطار في مناطق مختلفة من البلاد على فترات خصوصاً في المساء والليل بإذن الله، وتكون الرياح جنوبية شرقية مع ارتفاع في نسب الغبار في الجو، والله تعالى أعلم

السبت : تبقى البلاد تحت تأثير الإضطرابات الجوية وتسود أجواء باردة في معظم المناطق، كما تتساقط الأمطار المتفرقة في مناطق مختلفة من البلاد على فترات بإذن الله، وفي ساعات الليل تسود أجواء باردة بشكل ملموس خصوصاً في الجبال، وتبقى الفرصة مهيأة لتساقط الأمطار المتفرقة، وتكون الرياح متقلبة الاتجاه، والله تعالى أعلم