مقتل شاب في جريمة إطلاق نار في يافا

قتل الشاب أمين إغبارية (24 عاماً)، في جريمة إطلاق نار ارتكتب، في مدينة يافا.

ووقعت الجريمة في أحد شوارع يافا المحتلة. وكان المصاب فاقدا للوعي عند وصول طواقم الإسعاف إلى موقع الجريمة. ونُقل المصاب وهو بحالة حرجة إلى المستشفى. وأعلنت الطواقم الطبية لاحقا، وفاة إغبارية متأثرا بجراحه، إثر إصابته بعيار ناري في رأسه.

وعُلم أن إغبارية من سكان يافا وهو متزوج وأب لطفل. ولم تعرف خلفية الجريمة بعد.

وقالت شرطة الاحتلال، في بيان، إنها فتحت ملفا للتحقيق في الجريمة؛ دون الإبلاغ عن اعتقال أي مشتبه به.

ويشهد الداخل المحتل ارتفاعا مقلقا في أعمال العنف والجريمة المنظمة، في الوقت الذي تتقاعس فيه الشرطة عن القيام بدورها في لجم هذه الظاهرة التي باتت تهدد المجتمع بأكمله.