الاحتلال يستهدف قادة وأسرى محررين في جنين

شنت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، اليوم الخميس 30/12/2021، حملة مداهمات واعتقالات واسعة استهدفت قادة وكوادر وأسرى محررين في مدينة جنين المحتلة.

فقد اعتقلت الشيخ الأستاذ زياد ياسين جرادات (70عامآ) ونجليه طارق (42 عامآ) ومحمد (37 عامآ)، عقب اقتحام منزل العائلة في السيلة الحارثية.

واقتحمت قوات الاحتلال منازل القادة المحررين من حركة الجهاد الإسلامي، الشيخ طارق قعدان والقيادي المحرر خضر عدنان والقيادي المحرر جعفر عز الدين والمحررين محمد ومحمود شيباني والأسير القائد محمد قاسم العارضة في بلدة عرابة أحد أبطال عملية "نفق الحرية".

وأكدت مصادر خاصة، أن قوات الاحتلال قامت بتهديد القادة المحررين بالاعتقال الإداري.

يُذكر أن قوات الاحتلال تقوم بحملة مداهمات واعتقالات واسعة بحق قادة وكوادر حركة الجهاد الإسلامي في جنين ومدن الضفة المحتلة.

كما شنت قوات الاحتلال حملة دهم واقتحام لمدن الضفة المحتلة، اعتقلت خلالها أكثر من 25 مواطنا بينهم مدرسين آباء وأبنائهم، وأسرى محررون جلهم من بلدة حزما شمال شرق القدس.