بالأسماء .. اعتقالات واسعة تطال 25 مواطناً في حزما شمال القدس

اعتقلت قوات الاحتلال، اليوم الخميس 30/12/2021، "25" مواطنا بينهم مدرسين آباء وأبنائهم، وأسرى محررون من بلدة حزما شمال شرق القدس.

وافاد مراسلنا إن قوات الاحتلال نفذت حملة مداهمة واعتقالات من المنازل في بلدة حزما بالجملة تخللها عمليات استجواب وتحقيق ميدانية.

والمعتقلون هم: المدرس سلامة عودة صبيح الخطيب ونجله محمد، واسامه رباح صلاح الدين وابنه عز الدين، والمدرس اسامة الخطيب وابنه عبد الله، وعوض زياد كنعان الخطيب، وصقر خليل ذيب صلاح الدين، وعودة سالم عسكر، وموسى مجدي عسكر الخطيب، ومحمد فوزي الخطيب، وزايد احمد كنعان، ومحمد ثائر ابو خليل، وعبد الله مراد الخطيب، ومحمد عبد الحميد الخطيب، وعادل عصام الخطيب، ورأفت طلال جوده، وليث مالك صبيح، وعبد باسم فزاع العمري، ومحمد بسام كمال صبيح الخطيب، رمز فرحان الخطيب، وعبد الله اسامة الخطيب، ولؤي بسام فزاع العمري، ومحمد رشدي صلاح الدين، واسامة علي عيسى الخطيب.

وتتعرض بلدة حزما إلى انتهاكات متواصلة من قبل الاحتلال من حملات اعتقال وهدم ومداهمة مدارس واستجواب الساكنين وأغلاق مداخلها منذ حوالي 3 أسابيع والتضييق على الأهالي.