سعر الدولار اليوم في سوريا الخميس 30 ديسمبر 2021 ، شهد الدولار مقابل الليرة السورية اليوم الخميس استقرارًا واضحًا في الأسواق الشعبية السوق السوداء غير الرسمية.

ووفقًا لوسائل اعلام سورية رسمية فإن سعر شراء الدولار في سوريا لدى السوق الموازية غير الرسمية اليوم الخميس سجلت 3570 ليرة للشراء، و3605 ليرات للبيع.

وفي الوقت ذاته تراجع سعر اليورو الأوروبي في سوريا مسجلا 4039 ليرة للشراء، و4084 ليرة للبيع.

وصعد سعر الجنيه الإسترليني مقابل الليرة السورية في السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) إلى نحو 4785 ليرة للشراء، و4842 ليرة للبيع.

سعر الريال والدرهم والدينار في سوريا

استقر سعر الريال السعودي مقابل الليرة السورية، لدى السوق الموازية (السوداء) عند نحو 949 ليرة للشراء، و961 ليرة للبيع.

وسجل سعر الدرهم الإماراتي في السوق السورية الموازية غير الرسمية (السوداء) نحو 969 ليرة للشراء، و982 ليرة للبيع.

وهبط سعر الدينار الكويتي لدى السوق الموازية (السوداء) إلى نحو 11789 ليرة للشراء، و11930 ليرة للبيع.

وكان الدولار يساوي 47 ليرة قبل الاحتجاجات على حكم الرئيس السوري بشار الأسد في مارس/آذار 2011 .