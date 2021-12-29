شهد سعر الدولار اليوم في لبنان الخميس 30 ديسمبر 2021 ارتفاعًا ملحوظًا في الأسواق السوداء غير الرسمية لتعود العملة الوطنية اللبنانية إلى طريق الانهيار السريع أمام العملة الاجنبية.

سعر الدولار اليوم في لبنان الخميس 30 ديسمبر 2021

ووفقًا لوسائل الاعلام اللبنانية المحلية فإن سعر الدولار ارتفع بداية تعاملات اليوم لدى السوق الموازية غير الرسمية في لبنان وجاءت الاسعار بين (27350 و27450) ليرة لكل دولار أمريكي.

وكانت مصادر في القطاع المالي اللبناني توقعت خطاءً تراجع الدولار الأمريكي في السوق الموازية أمام العملة الوطنية إلا أن ذلك انعكس تمامًا حيث تراجعت الليرة أمام الدولار اليوم الخميس.

يُشار إلى أن مصرف لبنان المركزي قرر تمديد مهلة السحب من الودائع الدولارية إلى 31 يناير/كانون الثاني المقبل.

وكان البنك ذكر في 16 ديسمبر/كانون الأول الجاري، أنه سيزود البنوك بالدولار الأمريكي عن طريق منصة الصرف الأجنبي (صيرفة)، حتى تتمكن البنوك من صرف مبالغ بالدولار لأصحاب الودائع بدلا من صرفها بالليرة اللبنانية.

وفي يونيو/حزيران الماضي، أعلن مصرف لبنان المركزي أن المودعين من أصحاب الحسابات التي كانت قائمة بتاريخ أكتوبر/تشرين الأول 2019، سيمكنهم الحصول على 400 دولار شهريا، إضافة إلى ما يوازيها بالليرة اللبنانية.

سعر الدولار اليوم الخميس في البنك المركزي اللبناني

أعلن مصرف لبنان المركزي، عن سعر صرف جديد للسحب من الودائع الدولارية بالليرة اللبنانية عند 8000 ليرة للدولار.

احتفظ مصرف لبنان رسميا بسعر صرف 1500 ليرة للدولار الموجه لاستيراد بعض السلع الضرورية، لكن جميع السلع تباع بالسعر السوقي.