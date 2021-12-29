مستوطنون يطلقون النار تجاه أهالي حي الشيخ جراح بالقدس

أفادت مصادر محلية أن مجموعة من المستوطنين الإسرائيليين أطلقت النار تجاه الأهالي في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة مساء الأربعاء دون أن يسجل أي اصابات في صفوف المقدسيين.

وذكرت المصادر المحلية أن مناوشات وقعت بين أهالي حي الشيخ جراح والمستوطنين المتطرفين الإسرائيليين أطلق خلالها المستوطنون النار تجاه اهالي الحي.

وأوضحت المصادر أن عملية اطلاق النار تمت تحت رعاية وحماية من قوات جيش الاحتلال في منطقة حي الشيخ جراح.

يُشار إلى أن حي الشيخ جراح شهد منذ ساعات مساء الاربعاء 29 ديسمبر 2021 تواجدًا مكثفًا من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي التي انتشرت في شوارع مختلفة منه، كما وشهدت المنطقة الغربية للحي استنفاراً من قبل قوات شرطة الاحتلال، كما واعتقلت تلك القوات الطفل أنس جعبري (13 عاما) من الحي.