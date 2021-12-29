اصابة 4 لاعبين في صفوف ريال مدريد بفيروس كورونا .. تعرف عليهم

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني مساء الأربعاء 29 ديسمبر 2021 إصابة 4 لاعبين آخرين في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وأوضح النادي الملكي في بيان رسمي له إصابة تيبو كورتوا وفيدي فالفيردي وإدواردو كامافينغا وفينيسيوس جونيور بفيروس كورونا المستجد.

وضربت إصابات كورونا ريال مدريد بقوة مؤخرا، حيث انتقلت العدوى إلى ماركو أسينسيو وغاريث بيل وأندري لونين ورودريغو جويس ومارسيلو ولوكا مودريتش وإيسكو وديفيد ألابا، بالإضافة إلى ديفيد أنشيلوتي، مساعد مدرب الفريق كارلو أنشيلوتي.

يذكر أن ريال مدريد يتصدر جدول ترتيب الدوري الإسباني "الليغا" برصيد 46 نقطة، متفوقا بفارق 8 نقاط عن أقرب مطارديه إشبيلية الوصيف.