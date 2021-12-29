راصد جوي يوضح حالة الطقس غدًا الخميس وموعد عودة الامطار

أوضح الراصد الجوي ليث العلامي مساء اليوم الأربعاء حالة الطقس غدًا الخميس 30 ديسمبر 2021 وموعد عودة الأمطار في الاراضي الفلسطينية.

وأكد العلامي في تصريحات صحفية أن فرصة سقوط الأمطار غدًا الخميس تتراجع لتبقى الأجواء باردة جدًا وتنخفض درجات الحرارة لتكون أدنى من معدلها السنوي العام.

وأشار إلى أن الأمطار ستعود مجددًا مساء يوم الجمعة 31 ديسمبر 2021، حيث تتأثر الأراضي الفلسطينية بأحوال جوية غير مستقرة.

ووفقًا لطقس فلسطين فإن درجات الحرارة غدًا الخميس تنخفض لتكون السماء غائمة جزئياً الى غائمة، وفي ساعات المساء والليل تنخفض الحرارة بشكل إضافي مع فرصة ضعيفة لهطول زخات محلية في بعض المناطق بإذن الله، وتكون الرياح جنوبية شرقية وتنشط فوق الجبال.

أما يوم الجمعة تتأثر البلاد بأحوال جوية غير مستقرة مع اقتراب منخفض جوي من شمال مصر، وتسود أجواء باردة نسبياً في معظم المناطق، كما يحتمل تساقط زخات متفرقة من الأمطار في مناطق مختلفة من البلاد على فترات خصوصاً في المساء والليل بإذن الله، وتكون الرياح جنوبية شرقية مع ارتفاع في نسب الغبار في الجو.