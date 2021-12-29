شاهد: صور مؤلمة للأسير أبو هواش المضرب عن الطعام لليوم الـ 135 على التوالي

تداولت وسائل الاعلام المحلية صورًا مؤلمة للأسير هشام أبو هواش الذي يواصل معركة الاضراب المفتوح عن الطعام لليوم الـ 135 على التوالي احتجاجًا على استمرار اعتقاله الإداري.

وأظهرت الصور المتداولة حجم الألم الشديد الذي يتعرض له الأسير خلال معركة الاضراب عن الطعام في سجون الاحتلال، حيث بانت عظام قفصه الصدري بشكل كبير كما تبين أن الأسير فقد الكثير من وزنه ولم يعد قادرًا على الحركة والنطق كما يؤكد المحامين.

وكانت هيئة شؤون الأسرى والمحررين حذرت من الوضع الصحي الخطير للأسير هشام أبو هواش، اليوم الاربعاء، الذي يواصل إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم 135 على التوالي، رغم قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بتجميد أمر اعتقاله الإداري.

يُشار إلى أن هشام أبو هواش معتقل منذ الـ27 من شهر أكتوبر/ تشرين الأول عام 2020، وحوّل إلى الاعتقال الإداريّ لمدة ستة شهور، وهو متزوج وأب لخمسة أطفال وهم: (هادي، ومحمد، وعز الدين، ووقاس، وسبأ). تعرض أبو هواش للاعتقال عدة مرات سابقًا، حيث بدأت مواجهته للاعتقال منذ عام 2003 بين أحكام واعتقال إداريّ، وبلغ مجموع سنوات اعتقاله (8) سنوات منها (52) شهرًا رهن الاعتقال الإداريّ.

يذكر أنّ نحو (500) معتقل إداريّ، سيشرعون بخطوة مقاطعة محاكم الاحتلال في الأول من كانون الثاني 2022، رفضًا لسياسة الاعتقال الإداريّ، التي سرقت أعمار المئات من المعتقلين الإداريين، تحت ذريعة وجود "ملف سرّيّ".





