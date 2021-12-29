القيادي نخلة: الاحتلال ينتقم من صمود الأسير أبو هواش

شاركت قيادة وكوادر حركة الجهاد الإسلامي في الوقفة التضامنية الإسنادية، مساء اليوم للأسير البطل المضرب عن الطعام هشام أبو هواش لليوم الـ135، والأسير المريض عبد الباسط معطان على دوار المنارة في رام الله المحتلة.

وأكد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي الأستاذ سعيد نخلة، أن تجاوز الأسير هشام أبو هواش اليوم الـ135 في إضرابه عن الطعام، هو جريمة يرتكبها الاحتلال وإدارة السجون، معتبراً أنهم بذلك يرسلون هشام إلى الموت.

وأضاف القيادي نخلة في مقابلة خاصة، أن مماطلة الاحتلال هو انتقام من صمود الأسير هشام أبو هواش، الذي يسعى للحرية رغم تدهور وضعه الصحي، مشيراً إلى أن قرار التجميد ليس إفراجاً، وإنما هو إخلاء مسؤولية.

وأشاد نخلة بالتهديدات التي أطلقتها سرايا القدس تجاه أي خطر يمس الأسير أبو هواش، وأنها ذات أثر إيجابي، مطالباً بتحرك ضاغط ووقفات مساندة، لإجبار الاحتلال على التراجع عن جريمته بحق الأسير أبو هواش.