القيادي الحرازين: الشباب هم قادة المستقبل وهم يحملون رسالة العلم

قال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي محمد الحرازين بأن الشباب هم قادة المستقبل القادم، وأيضاً هم من يحملون رسالة العلم.

وأضاف القيادي الحرازين في لقاءِ ثقافي نظمته الرابطة الإسلامية الإطار الطلابي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين بعنوان "الارتقاء بالعمل الطلابي، بأن الشباب لهم الدور الكبير في بناء المجتمع الفلسطيني في جميع مناحي الحياة والمجالات، مستشهداً بنموذج الدكتور الشهيد المؤسس فتحي الشقاقي حينما أسس حركة الجهاد وهو في مقتبل عمره.

ونوه الحرازين أنه يجب على الشباب أن تكون صاحبة هم ورسالة سامية ويكونوا دعاة خير وصلاح في المجتمع وعدم الانسياق لما يحدث في الانترنت ومواكبة الغرب في أفعالهم والتشبه بهم .

كما قدم الحرازين شكره للموجه العام للرابطة الإسلامية أ.سامي البسيوني والمكتب التنفيذي وكوادر الرابطة.





