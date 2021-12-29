القيادي الحرازين: الشباب هم قادة المستقبل وهم يحملون رسالة العلم

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 07:59 م
29 ديسمبر 2021
الرابطة الاسلامية.jpg
اعلان اسفل صورة الخبر

قال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي محمد الحرازين بأن الشباب هم قادة المستقبل القادم، وأيضاً هم من يحملون رسالة العلم.

وأضاف القيادي الحرازين في لقاءِ ثقافي نظمته الرابطة الإسلامية الإطار الطلابي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين بعنوان "الارتقاء بالعمل الطلابي، بأن الشباب لهم الدور الكبير في بناء المجتمع الفلسطيني في جميع مناحي الحياة والمجالات، مستشهداً بنموذج الدكتور الشهيد المؤسس فتحي الشقاقي حينما أسس حركة الجهاد وهو في مقتبل عمره.

ونوه الحرازين أنه يجب على الشباب أن تكون صاحبة هم ورسالة سامية ويكونوا دعاة خير وصلاح في المجتمع وعدم الانسياق لما يحدث في الانترنت ومواكبة الغرب في أفعالهم والتشبه بهم .

كما قدم الحرازين شكره للموجه العام للرابطة الإسلامية أ.سامي البسيوني والمكتب التنفيذي وكوادر الرابطة.

الرابطة الاسلامية.jpg
تكريم الرابطة الاسلامية القيادي محمد الحرازين.jpg
 

 

#الجهاد الاسلامي #الرابطة الاسلامية #الحرازين #محمد الحرازين

متعلقات