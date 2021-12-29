بالصور الرابطة الإسلامية تنظم لقاء ثقافي تكريمي بغزة

نظمت الرابطة الإسلامية الإطار الطلابي لحركة الجهاد الإسلامي لقاء ثقافي بعنوان سبل الارتقاء بالعمل الطلابي في قاعة الاتحاد الإسلامي بغزة.

بحضور القيادي في حركة الجهاد الإسلامي الأستاذ محمد الحرازين ومسؤول إقليم غزة في حركة الجهاد الإسلامي الأستاذ خميس الهيثم ومسؤول الرابطة إقليم غزة الأستاذ سعيد العرقان وأعضاء المكتب التنفيذي للرابطة الإسلامية وكوادر الرابطة بغزة

وأكد أ.محمد الحرازين على أن الشباب هم قادة المستقبل وهم من يحملون رسالة العلم .

وأشاد الحرازين بدور الشباب في بناء المجتمع الفلسطيني وتقويته في كافة النواحي والمجالات مستشهداً بالعشرة المبشرين بالجنة حينما بشّرهم محمد صلى الله عليه وسلم حيث كانوا في عمر الشباب، وكذلك الشهيد الدكتور فتحي الشقاقي حينما أسس حركة الجهاد الإسلامي كان في مقتبل عمره.

ونوه الحرازين أنه يجب على الشباب أن تكون صاحبة هم ورسالة سامية ويكونوا دعاة خير وصلاح في المجتمع وعدم الانسياق لما يحدث في الانترنت ومواكبة الغرب في أفعالهم والتشبه بهم .

كما قدم الحرازين شكره للموجه العام للرابطة الاسلامية أ.سامي البسيوني والمكتب التنفيذي وكوادر الرابطة.

وفي كلمة الأستاذ جلال بصل عضو المكتب التنفيذي للرابطة الإسلامية أكد على ضرورة التقرب لله عز وجل والمحافظة على الصلاة خصوصاً بالمساجد وتخصيص أوقات لقراءة القرآن.

ودعا بصل الشباب إلى استقبال عامهم الجديد بالنشاط والهمة والعمل على حث الطلاب إلى الالتزام.























