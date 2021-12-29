فرنسا تسجل 208 ألف إصابة بفيروس كورونا

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 04:55 م
29 ديسمبر 2021
اصابات كورونا
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أعلن وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران، اليوم الأربعاء، أن بلاده ستسجل رقم قياسي على مستوى أوروبا والبلاد بإصابات كورونا الجديدة، تبلغ 208 آلاف إصابة.

وقال وزير الصحة الفرنسي، فيران: إن "فرنسا تواجه عدوين الأول متحول "دلتا" من كورونا، والعدو الثاني هو متحور "أوميكرون"، معلناً أنه "يتم تسجيل إصابتين جديدتين بكورونا في البلاد كل ثانية".

وأضاف فيران، أن "موسم الإنفلونزا هذا العام سيكون شديدا وسيكون له تأثير كبير على النظام الصحي وعلى المستشفيات".

وأوضح أن "أوميكرون لم يكن له أي تأثير حتى الآن على النظام الاستشفائي. لكن وضع المستشفيات مثير للقلق بسبب متحور "دلتا".

#كورونا #فيروس كورونا

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