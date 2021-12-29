العمل الحكومي بغزة تتخذ عدة قرارات لمعالجة قضايا إدارية ومالية

اتخذت لجنة متابعة العمل الحكومي في قطاع غزة، في جلستها الأسبوعية المنعقدة اليوم الأربعاء، بعض القرارات لمعالجة قضايا إدارية ومالية.

جاء ذلك خلال بيان وصل "فلسطين اليوم"، أوضحت اللجنة فيه، أنها وافقت على معالجة ملف التشغيل المؤقت بوزارة الأوقاف والشئون الدينية، ورفع قيمة المكافأة الشهرية لتصبح (800)شيقل، بدلا من (525)شيقل، مبينة بأن هذه القرار سيستفيد منه أكثر من (1000)موظف على بند البطالة.

وأشارت اللجنة في بيانها إلى، أنها أنهت إجراءات عدد (300) وظيفة جديدة لوزارة الأوقاف والشئون الدينية، معتمدة ضمن موازنة 2021م، لمعالجة احتياجات الوزارة، بما يشمل تسوية ملف عقود البطالة وفق الآليات المعتمدة لدى ديوان الموظفين العام.

وفيما يلي نص البيان كاملاً:

⭕️ تصريح صحفي

🔻في ضوء مداولات لجنة متابعة العمل الحكومي، في جلستها الأسبوعية المنعقدة اليوم الأربعاء، فقد إطلعت اللجنة على العديد من التقارير المقدمة من المؤسسات الحكومية، واتخذت بعض القرارات لمعالجة قضايا إدارية ومالية، أبرزها

ما يلي:

🔸معالجة ملف التشغيل المؤقت بوزارة الأوقاف والشئون الدينية، ورفع قيمة المكافأة الشهرية لتصبح (800)شيقل، بدلا من (525)شيقل، حيث يستفيد من القرار أكثر من (1000)موظف على بند البطالة، على أن تقوم وزارتا الأوقاف والمالية وديوان الموظفين العام باستيفاء الإجراءات اللازمة للتنفيذ.

🔸إنهاء إجراءات عدد (300) وظيفة جديدة لوزارة الأوقاف والشئون الدينية، معتمدة ضمن موازنة 2021م، لمعالجة إحتياجات الوزارة، بما يشمل تسوية ملف عقود البطالة وفق الآليات المعتمدة لدى ديوان الموظفين العام.

🔸الموافقة على تنسيب وزارة الداخلية والأمن الوطني لمجلس الأمناء الجديد لكلية الرباط الجامعية.

المكتب الإعلامي الحكومي

الأربعاء 29 ديسمبر 2021م