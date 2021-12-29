الجهاد تبارك للأسير عمارة فشافشة بالحرية من سجون الاحتلال

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 03:55 م
29 ديسمبر 2021
وفد الجهاد الإسلامي
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زار وفد قيادي من حركة الجهاد الإسلامي منزل الأسير المحرر عمارة فشافشة (31 عاماً) من بلدة جبع في محافظة جنين.

وضم الوفد قيادات وأسرى محررين من الحركة، منهم المحرر الشيخ خضر عدنان والمحرر ماهر الأخرس، وكان في استقبالهم المحرر عمارة فشافشة وعائلته الكريمة، شاكرين لهم هذه الزيارة المباركة.

وهنأ المحرر خضر عدنان نيابة عن الوفد، الأسير فشافشة بسلامة الإفراج عنه من سجون الاحتلال، متمنياً الإفراج العاجل عن جميع الأسرى.

ووجه عدنان التحية لأهالي جبع التي تقاوم قطعان المستوطنين وجيش الاحتلال، برفقة باقي مدن الضفة المحتلة كبرقة وسيلة الحارثية وسيلة الضهر.

يذكر أن الأسير عمارة فشافشة قد اعتقل بتاريخ 22 - 7 - 2020م، وقضى حكماً مدته 18 شهراً في سجن نفحة.

 

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