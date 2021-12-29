الداخلية بغزة تنشر أسماء المسافرين عبر معبر رفح غداً الخميس

نشرت الهيئة المعابر والحدود التابعة لوزارة الداخلية في قطاع غزة، اليوم الاربعاء، آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الخميس (30 ديسمبر).

وأوضحت الهيئة في بيان لها وصل "فلسطين اليوم" نسخه عنه، أن السفر ليوم غداً الخميس عبر معبر رفح سيكون للأسماء لمتبقي من الحافلة الثامنة + التاسعة + العاشرة من كشف المسافرين رقم (2021/44)، بالإضافة إلى جميع الأسماء في كشف الجوازات المصرية الجديد رقم (2021/33)، مطالبة المدرجة اسمائهم في الكشوفات لضرورة التواجد في تمام الساعة 6:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر.

وأكدت على ضرورة تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2020، لدى مديريات الداخلية في المحافظات وضرورة إحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.

للاطلاع عن اسماء كشف المسافرين رقم (2021/44)اضغط هنا

كشف الجوازات المصرية الجديد رقم (2021/33) هنا

وللتسجيل والاستعلام عما يتعلق بشؤون السفر، يمكن الدخول عبر الرابط: https://eservice.moi.gov.ps/