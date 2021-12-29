بوروسيا دورتموند يفقد صبره على هالاند

أكد تقرير صحفي ألماني، اليوم الأربعاء، أن بوروسيا دورتموند بدأ يفقد صبره على نجمه النرويجي إيرلينج هالاند، الذي كثرت التقارير التي تتحدث عن رحيله في الصيف المقبل.



وبحسب صحيفة "بيلد" الألمانية، فإن دورتموند غاضب من حديث مينو رايولا وكيل هالاند، المستمر عن مستقبل اللاعب ووجهته المقبلة، رغم ارتباطه بعقد في سيجنال إيدونا بارك حتى 2024.

وأضافت الصحيفة، أن دورتموند يرغب في الإبقاء على هالاند لموسم آخر على الأقل، رغم ما يتردد بقوة عن وجود شرط جزائي في عقده بقيمة 75 مليون يورو، يحق له تفعيله في الصيف المقبل.



وأشارت الصحيفة، إلى أن دورتموند حدد موعدًا نهائيًا لهالاند بنهاية فبراير/ شباط المقبل لتوضيح مستقبله، وتحديد ما إذا كان سيستمر مع الفريق أو سيرحل بنهاية هذا الموسم.



واضطر دورتموند لهذا الأمر، من أجل التخطيط المسبق لمستقبل الفريق على المدى القصير.



وارتبط اسم هالاند بالانتقال للعديد من الأندية الأوروبية الكبرى، لعل أبرزها ريال مدريد وبرشلونة، إلى جانب مانشستر سيتي.