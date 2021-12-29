خشية من نيران قناصة.. جيش الاحتلال يغلق الطرقات والممرات في "غلاف غزة"

أغلق الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، الطرق والممرات بالقرب من السياج الفاصل في "غلاف غزة" في أعقاب إصابة مستوطن برصاص قناص من قطاع غزة.

وأفاد الاعلام العبري، بأن الجيش الإسرائيلي بدأ بإغلاق الطرق بالقرب من الحدود في غلاف غزة، خوفًا من نيران القناصة أو النيران المضادة للدبابات.

وقال الصحفي "الاسرائيلي" أمير بحبوط: إن "فرقة غزة تعزز قواتها وتواصل إغلاق الممرات المؤدية إلى الحدود مع قطاع غزة - خشية عمليات قنص أخرى".

وبحسب صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية ، فإن "الجيش الإسرائيلي يقيم حواجز (طيارة) على الطرق القريبة من حدود غزة، وليس على الطرق الرئيسية"، مشيرةً إلى أن الجيش "رفع مستوى اليقظة".

🎥 متابعة | الاعلام العبري: على خلفية حادث إطلاق النار على حدود غزة، بدأ الجيش الإسرائيلي بإغلاق الطرق بالقرب من الحدود في غلاف غزة، خوفًا من نيران القناصة أو النيران المضادة للدبابات. pic.twitter.com/LsftOrwJAu — وكالة فلسطين اليوم الاخبارية (@paltoday) December 29, 2021

وأعلن جيش الاحتلال إصابة "إسرائيلياً" برصاص قناص فلسطيني على الحدود قبالة ناحل عوز شرق غزة.

وعلى إثر ذلك، أصدرت شرطة الاحتلال تصدر أمرا بمنع إقامة احتفالات رأس السنة الأسبوع المقبل في مدينة "نتيفوت" بغلاف غزة، وفق القناة 12 العبرية.

من جهته، أفادت وزارة الصحة بغزة، إصابة ثلاثة مواطنين، ظهر اليوم، إثر استهدف مدفعية الاحتلال عدة نقاط رصد تتبع للمقاومة جنوب شرق مدينة غزة.

وأوضحت مصادر محلية، أن ثلاثة مزارعين أصيبوا في القصف "الإسرائيلي" الذي استهدف عدة مواقع رصد تتبع للمقاومة شمال القطاع، وصفت جراح أحدهم بالخطيرة.

وفي نفس السياق، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال "الإسرائيلي" :"رداً على إصابة إسرائيلي بالقرب من السياج الحدودي شمال قطاع غزة، دبابات الجيش تقصف الآن مواقع عسكرية لمنظمة حماس".

يذكر أن جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، زعم ظهر اليوم الأربعاء 29/12/2021، أن "إسرائيلياً" أصيب في ساقه، برصاص قناص، كان يعمل قرب السياج الفاصل قبالة ناحل عوز شرق غزة.