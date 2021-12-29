هنية يهاتف عائلة الأسير هشام أبو هواش

هاتف إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، ظهر اليوم الاربعاء، عائلة الأسير هشام أبو هواش، مؤكداً الوقوف التام إلى جانبه في نضاله وقضيته العادلة.

وقال خلال اتصاله:" نحن واثقون من نصره في هذه المعركة"، مشيرًا إلى موقف حماس الثابت تجاه الأسرى الأبطال.

وأضاف رئيس الحركة، نحن نقف إلى جانب إخواننا في حركة الجهاد الإسلامي، ونبذل جهودنا مع بعض الأطراف العربية وغيرها للعمل على إنهاء هذه المعاناة للأخ هشام، مشددًا على أن هذه المعاناة لن تذهب سُدى، وأن هذه اليد الصهيونية الآثمة يجب أن ترتفع عن أسرانا، وأن تتوقف الجرائم والتنكيل الذي يجري بحقهم.

ويواصل الأسير هشام إسماعيل أبو هواش (40عاماً) اليوم الأربعاء 29/12/2021 إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم 135 على التوالي؛ رفضًا لاعتقاله الإداري التعسفي، رغم إعلان الاحتلال وقف قرار اعتقاله الإداري، وسوء وضعه الصحي.

ووفقاً لتقارير طبية يعاني من آلام بجميع أنحاء جسده دون استثناء، ولا يستطيع النوم من شدة الوجع، ويفقد توازنه، ويتنقل على كرسي متحرك، كما يعاني من التقيؤ بشكل مستمر، وفقد الكثير من وزنه.