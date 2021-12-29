اليوم.. اختتام تدريبات الفصائل الفلسطينية في غزة بعنوان "الركن الشديد2"

انطلقت، صباح الاحد، تدريبات عسكرية مشتركة للغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية على امتداد مساحة قطاع غزة، تحت مسمى "الركن الشديد2".

وتشارك في التدريبات المناورات كافة الأجنحة العسكرية لفصائل المقاومة المنضوية في إطار الغرفة المشتركة. واستمرت التدريبات المكثفة على مدار ثلاثة أيام متواصلة، وتختتم اليوم الأربعاء.

وشملت التدريبات والمناورات على عمليات الاغارة على القوات المعادية واقتحام المناطق الحصينة والكمائن القتالية ومهاجمة الأرتال العسكرية وقتال المدن وكافة الأشكال الدفاعية.

يشار إلى أن التدريبات لفصائل المقاومة الفلسطينية في مناورات "الركن الشديد 2" تعد الثانية من نوعها بعد مناورات الركن الشديد نهاية عام 2020م، وتأتي في إطار الجهود المتواصلة للاستعداد في التصدي لأي عدوان "إسرائيلي" محتمل على فطاع غزة.