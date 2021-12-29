السعودية تعيد تشديد الإجراءات الوقائية ضد كورونا

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 01:25 م
29 ديسمبر 2021
السعودية
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أعلنت حكومة السعودية عن إعادة تشديد بعض الإجراءات الوقائية المفروضة للحد من تفشي فيروس كورونا في أراضيها.

وأكدت وزارة الداخلية السعودية في بيان أصدرته اليوم الأربعاء أنه تقرر إعادة الإلزام بارتداء الكمامة وتطبيق إجراءات التباعد في جميع الأماكن المغلقة والمفتوحة والأنشطة والفعاليات في المملكة، اعتبارا من الساعة السابعة من صباح يوم غد الخميس 30 ديسمبر.

وأوضحت الوزارة أن هذا القرار يأتي بناء على ما رفعته الجهات الصحية المختصة في السعودية بشأن الوضع الوبائي وتزايد الإصابات بفيروس كورونا والسلالات المتحورة منه.

وتعهد البيان بـ"تطبيق الإجراءات النظامية والعقوبات المعتمدة على المخالفين"، مشددا على أهمية مسارعة جميع أفراد المجتمع لاستكمال تلقي جرعات اللقاح.

 

#السعودية #كورونا #الاجراءات الوقائية

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