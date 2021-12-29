بالصور 3 إصابات في قصف مدفعي "إسرائيلي" لمراصد المقاومة شرق القطاع

أصيب ثلاثة مواطنين، ظهر اليوم الأربعاء، أثر استهدف مدفعية الاحتلال عدة نقاط رصد تتبع للمقاومة جنوب شرق مدينة غزة، عقب زعم جيش الاحتلال إصابة "إسرائيلياً" أصيب برصاص قناص فلسطيني على الحدود قبالة ناحل عوز شرق غزة.

وأفادت مصادر محلية، أن ثلاثة مزارعين أصيبوا في القصف "الإسرائيلي" الذي استهدف عدة مواقع رصد تتبع للمقاومة شمال القطاع، وصفت جراح أحدهم بالخطيرة.

وفي نفس السياق، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال "الإسرائيلي" :"رداً على إصابة إسرائيلي بالقرب من السياج الحدودي شمال قطاع غزة، دبابات الجيش تقصف الآن مواقع عسكرية لمنظمة حماس".

يذكر أن جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، زعم ظهر اليوم الأربعاء 29/12/2021، أن "إسرائيلياً" أصيب في ساقه، برصاص قناص، كان يعمل قرب السياج الفاصل قبالة ناحل عوز شرق غزة.





