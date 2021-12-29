خبر مُدينة لقاء عباس غانتس.. الفصائل تدعو لتشكيل قيادة وطنية موحدة للمقاومة الشعبية

دعت الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة اليوم الأربعاء 29/12/2021، إلى توحيد الجهود على الأرض والعمل على تشكيل قيادة وطنية موحدة للمقاومة الشعبية.

جاء ذلك، خلال لقاء عقدت الفصائل الفلسطينية، للبحث في الخطوات الوطنية للرد على لقاء رئيس السلطة محمود عباس، وبيني غانتس وزير الحرب الصهيوني.

وقالت الفصائل:لقاء الرئيس محمود عباس بوزير جيش الاحتلال بيني غانتس لن يضيف لشعبنا إلا غطاء للمحتل بمزيد من الاستيطان والاعتقال، واللقاء يعتبر غطاء رسميًا للتطبيع العربي."

وأضافت :"لقاء عباس مع غانتس يأتي للتغطية على جرائم الاحتلال في الضفة والقدس."

وحثت الفصائل على ضرورة العمل على تعزيز الوحدة الوطنية بالعودة إلى ما جاء من مخرجات اجتماع الأمناء العامين في بيروت كقاعدة للانطلاق بالعمل المشترك بما يخدم قضيتنا.

وكان لقاء رئيس السلطة محمود عباس وببني غانتس رئيس وزراء الاحتلال أثار موجة غضب واسعة في صفوف الفلسطينيين والفصائل الوطنية ، التي اعتبرت اللقاء خروج عن الصف الوطني في ظل ما يرتكبه الاحتلال من جرائم في القدس والضفة وغزة .

















