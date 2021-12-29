طريقة عمل العوامة لتعطي للجسم الدفء

العوامة من الحلويات الشرقية المهمة في فصل الشتاء والمحببة لدى جميع الأسر العربية، والتي تتميز عن الحلويات الأخرى ببساطة إعدادها وقلة مكوناتها وطعمها الشهي واللذيذ، تعرف على أفضل طريقة عمل العوامة:

طريقة تحضير العوامة

يمكنك تحضير العوامة بطريقة صحية ولذيذة، وهنا سنذكر طريقة عمل العوامة هذه:

1.مقادير العوامة

والتي عادةً ما تتمثل في كل من:

2 كوب من الدقيق.

ربع ملعقة صغيرة من الملح.

كوب ماء.

ملعقة صغيرة من الخميرة.

ملعقة كبيرة من السكر.

ملعقة كبيرة من النشا الأبيض.

ملعقة كبيرة من الزيت.

كوبان من القطر المعد مسبقًا.

زيت للقلي.

2. طريقة عمل العوامة

تتم عملية وطريقة عمل العوامة من خلال اتباع الآتي:

1. بداية تقوم بخلط المكونات الجافة معًا (الدقيق والنشا والملح).

2. اخلط الخميرة والسكر والقليل من الماء الدافيء معًا، واترك الخليط جانبًا لمدة 10 دقائق ثم أضفها إلى المكونات الجافة.

3. أضف بقية المكونات معًا واعجنهم جيدًا حتى تحصلي على عجينة طرية ومتجانسة.

4. تترك العجينة لمدة نصف ساعة حتى تتخمر جيدًا.

5. سخن زيت القلي جيدًا.

6. اصنع كرات صغيرة من العجينة يمكنك استخدام أكياس الكريمة أو باستخدام المعلقة، ومن ثم ضعها على الزيت الحار.

7. عندما تحصل على اللون الذهبي للعوامة يتم إزالتها من الزيت وتترك في المصفاة قليلًا وتوضع بعدها بالقطر لمدة دقائق ثم توضع في طبق التقديم.

8. يمكنك تزيينها باستخدام جوز الهند أو الفستق المطحون.

طريقة عمل العوامة المحشوة بالقشدة أو الجبن

يمكن أن يتم حشو العوامة بالعديد من الأصناف لجعل مذاقها أطيب، مثل: القشدة ،والجبن، إليك طريقة عمل العوامة بالقشطة:

1. المقادير

والتي تتمثل في ما يأتي:

كوبين من الدقيق.

ملعقتين صغيرتين من الباكينج بودر.

ملعقتين صغيرتين من الخميرة.

علبة قشدة.

نصف ملعقة صغيرة من الزعفران.

كوبان من القطر.

مكعبات من الجبن.

زيت للقلي.

2. طريقة عمل العوامة بالقشطة

والتي تتم باتباع الآتي:

يخلط الدقيق مع الخميرة والبيكنج باودر والماء والقشدة السائلة إلى أن تصبح عجينة متماسكة وتترك لمدة 15 دقيقة.

يتم عمل كرات صغيرة من العجينة، ومن ثم نقوم بحشوها بالجبن.

تضاف إلى زيت القلى المغلي حتى يصبح لونها ذهبي.

يتم إضافة العوامة إلى القطر، ثم توضع في صحن التقديم ويتم تزيينها حسب الرغبة.

كيف تحضر العوامة المقرمشة؟

يوجد الكثير ممن يجهزون حلى العوامة ولكن من دون أن تُعطي القرمشة المطلوبة، إليك طريقة يمكنك من خلالها جعلها مقرمشة أكثر:

أضف كرات العوامة إلى الزيت بعد تجهيز عجينة العوامة وتركها حتى تتخمر، واتركها إلى أن تأخذ شكل الكرة وتتنفس.

أزل كرات العوامة من الزيت واتركها جانبًا.

أضفها مرة أخرى إلى الزيت حتى تتحمر وتأخذ اللون البني، ثم ضعها في القطر واستمتع بطعم العوامة المقرمشة.