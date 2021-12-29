طريقة عمل السحلب الساخن للشتاء البارد



طريقة عمل السحلب

المقادير:

2 كوب من الحليب السائل.

سكر حسب الرغبة.

6 ملاعق صغيرة من السحلب.

2 ملعقة صغيرة من جوز الهند.

2 ملعقة صغيرة من الزبيب.

2 ملعقة صغيرة من المكسرات.

قرفة حسب الرغبة.

طريقة التحضير:

يتم وضع الحليب في إناء على النار المتوسطة الحرارة، ويضاف إليه السكر، ويترك إلى الذوبان على النار.

أضف السحلب إلى الحليب تدريجياً مع الاستمرار في التقليب إلى الحصول على القوام الكثيف.

يترك السحلب على النار إلى الغليان لمدة دقيقتين.

يرفع من على النار، ويصب في الأكواب.

يزين السحلب بالمكسرات وجوز الهند، والقرفة، والزبيب.

يقدم.. وبالهناء والشفاء.

طريقة عمل السحلب على الطريقة السورية

طريقة عمل السحلب على الطريقة السورية

المقادير :

نصف كيلو حليب كامل الدسم.

2 ملعقة كبيرة من النشا.

باكو فانيليا.

سكر حسب الرغبة.

قرفة حسب الرغبة.

مكسرات حسب الرغبة.

طريقة التحضير

قم بوضع كل من الحليب والنشا معاً في إناء على النار، ويتم التقليب إلى ذوبان النشا تماماً.

يتم إضافة السكر حسب الرغبة، ثم الفانيليا، مع التقليب جيداً حتى الحصول على القوام السميك.

يرفع من على النار، ويصب في أكواب التقديم، ويزين بالقرفة والمكسرات حسب الرغبة.

يقدم وبالهناء والشفاء.